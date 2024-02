PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-LAZIO 3-1: De Ketelaere ha il dono. Sarri, è l’ora delle domande

Pagelle e tabellino di Atalanta-Lazio, match valido per la 23esima giornata della Serie A TIM 2023/24

ATALANTA

Carnesecchi sv

Scalvini 7

‘FLOP’ Djimsiti 6,5: non può mai essere un flop, ma è ingenuo nel rigore concesso alla Lazio. In ritardo su Immobile, che è furbo e rapido. Macchia in parte una partita perfetta, ma alla fine non sposta nulla di una virgola.

Kolasinac 7

Holm 6,5. Dal 63’Hateboer 6

De Roon 6,5

Ederson 7. Dal 91′ Mendicino sv

Ruggeri 6,5

Pasalic 7. Dal 79′ Toloi 6

Miranchuk 6,5. Dal 63′ Scamacca 6

TOP De Ketelaere 8: è in un momento in cui gli riesce tutto, con una semplicità a volte disarmante. Rigore trasformato alla grande, giocatona per la doppietta quasi irriverente. Poi lo trovi dappertutto, svaria su tutto il fronte e soprattutto incide in ogni posizione di campo. Destro, sinistro, dribbla e crossa, calcia e fa assist. È in fiducia, ha qualcosa dentro che è quello per cui il Milan lo aveva preso. Dal 79′ Muriel sv

All.: Gasperini 7,5

LAZIO

Provedel 6

Lazzari 4. Dal 46′ Pellegrini 4,5

Gila 4,5. Dal 46′ Casale 5

Romagnoli 5

Marusic 4

Guendouzi 4,5

TOP Rovella 6: lui, probabilmente insieme a un Immobile vivo che però ha giocato una mezz’oretta, è l’unico a salvarsi in questo naufragio. Se la Lazio non ne prende più di tre il merito è forse soprattutto suo e di una grande parata di Provedel. Recupera una marea di palloni, è sempre ben posizionato e difficilmente sbaglia in uscita anche col pallone. Un’ancora di salvezza, un appiglio nella nave in tempesta. Ma non può bastare.

Luis Alberto 5

Isaksen 5. Dal 63′ Pedro 5,5

Castellanos 3,5. Dal 63′ Immobile 6

Felipe Anderson 5

FLOP All.: Sarri 3: in campo il peggiore è Castellanos, anche se è una bella lotta. Ma qui forse il problema è alla radice. In campo non ci sono idee, non c’è nerbo, non c’è voglia o determinazione, è una costante di palloni buttati senza connessione tra i reparti. Uno scontro diretto disastroso, una Lazio mai in partita. Che ora è nona in classifica, ma solo perché il Torino si è fatto fermare in casa dall’ultima in classifica, a -5 dal quarto posto. Ma più che altro da un’Atalanta che va al triplo. E allora più di qualche scelta di formazione ora più che mai sembra stantia. Perché per vincere le partite bisogna segnare, per segnare bisogna tirare, possibilmente in porta. E la Lazio non lo fa praticamente mai. Anzi, L’impressione è che bisogna cominciare a farsi pure qualche domanda per il futuro.

Arbitro: Guida 6

Atalanta-Lazio, il tabellino

Marcatori: 16′ Pasalic (A); 43′ rig. De Ketelaere (A), 76′ De Ketelaere (A), 84′ rig. Immobile (L)

Ammoniti: Pasalic (A), Felipe Anderson (L), Luis Alberto (L), Rovella (L), Ederson (A)

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm (63’Hateboer) , De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Miranchuk (63′ Scamacca), De Ketelaere.

A disp.: Musso, Rossi, Toloi, Muriel, Tourè, Bakker, Hateboer, Bonfanti, Mendicino, Zappacosta, Scamacca.

All.: Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (46′ Pellegrini), Gila (46′ Casale), Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen (63′ Pedro), Castellanos (63′ Immobile), Felipe Anderson.

A disp.: Mandas, Sepe, Hysaj, Casale, Pellegrini, Vecino, Kamada, Immobile, Pedro, Saná Fernandes.

All.: Sarri.

Arbitro: Guida; Assistenti: De Meo e Capaldo; IV Uomo: Ayroldi; VAR: Aureliano; AVAR: Mariani