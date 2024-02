Mazzarri critica il VAR e lancia un messaggio a Zielinski: “Maglia da onorare”

Napoli-Verona, le parole di Mazzarri ai microfoni di DAZN. Ecco quanto dichiarato dal tecnico degli Azzurri nel post partita della sfida con gli scaligeri

Pur soffrendo soprattutto nel secondo tempo, il Napoli regola il Verona e conquista tre punti molto preziosi per rivitalizzare la propria corsa Champions. Sono tanti gli spunti offerti dalle dichiarazioni post partita di Walter Mazzarri intervenuto ai microfoni di DAZN:

SOFFERENZA – “Quando si fa fatica, c’è più gusto. Sarebbe stato meglio chiuderla prima, è stata una sofferenza per noi in panchina. Non è facile per una squadra che ha fatto la partita, creando tanto, trovarsi in svantaggio. Mi è piaciuto che la squadra abbia combattuto sempre, credendoci fino all’ultimo minuto. Questa è la svolta che ho sempre voluto dalle mie squadre”.

EPISODIO DEL POSSIBILE RIGORE SU KVARA – “Era il momento in cui giocavamo benissimo, creando diversi presupposti per andare in vantaggio. Il rigore mi sembra abbastanza netto. Dal campo si può capire che l’arbitro non lo veda. Il VAR avrebbe dovuto chiamarlo e chiamare il rigore. Si sarebbe aperta la partita e avremmo potuto fare qualche gol in più”.

GAMBA E TESTA – “Stiamo crescendo anche a livello di condizione, anche se alcuni stanno più indietro. Kvara quando ha fatto il gol ha dato la sensazione di riaccendersi. Con la delusione per lo svantaggio sembravamo stanchi, se si può dire questa parola. I cambi hanno dato linfa, sono entrati bene tutti e ci hanno dato energie per ribaltarla.

KVARATSKHELIA – “Dove lo colloco? Già l’ha dimostrato l’anno scorso, è un campione. In Italia siamo bravi a limitarlo: lo raddoppiano, lo triplicano e lo innervosiscono. Ha fatto più fatica quest’anno ma si vede che ha una classe immensa; l’abbiamo spostato al centro dove dovrà giocare per evitare che facciano una gabbia attorno a lui”.

Napoli-Verona, Mazzarri: “Zielinski? Non ci sono problemi, è un campione”

Mazzarri ha poi continuato la sua disamina rispondendo alle domande su Zielinski e Lindstrom. Ha fatto molto rumore nelle scorse ore, infatti, la scelta del Napoli di non inserire il polacco nella lista UEFA per seconda parte di stagione. Di seguito il commento di Mazzarri:

ZIELINSKI – Non ci sono problemi. I giocatori fin quando hanno un contratto devono onorare la maglia. Guardo gli allenamenti; se sarà in buono stato, correrà e darà una mano non ci sono problemi. Si tratta di un campione, di un giocatore importante. Chiaramente bisogna fare delle scelte che abbiamo fatto: è anche normale pensare che chi sarà il futuro del Napoli abbia anche la soddisfazione di giocare in Champions”.

LINDSTROM – “Un ragazzo che viene da campionati stranieri, si doveva adattare al nostro calcio. Il ruolo non è ben definito Quando l’ho messo dietro alla punta ha fatto un po’ più fatica, poi l’ho messo sull’esterno ha fatto molto meglio. Bisogna anche capire dove può sentirsi a suo agio. Può fare molti ruoli ma ho già un’idea. Se dovesse giocare al posto di Kvara, farà fatica a giocare sempre. Però se riuscissimo a fare qualcosa di tattico avrà più spazio e sarà un calciatore che crescerà in futuro”.

MILAN-NAPOLI – “Ci sono 16 finali, cerchiamo di fare il massimo ogni partita. Per fortuna il mercato è finito; dobbiamo fare squadra e giocarcela con tutti.