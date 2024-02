Lautaro Martinez, l’annuncio sul futuro in diretta non lascia dubbi

Lautaro Martinez commenta con soddisfazione la vittoria dell’Inter sulla Juventus e parla anche del suo futuro: le ultime sul rinnovo

Non ha segnato, stasera, il capocannoniere del campionato, ma poco male per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino festeggia, come tutta l’Inter, per la vittoria contro la Juventus. E soprattutto regala ai tifosi parole importanti sul suo futuro.

“Oggi era una grande opportunità per noi e l’abbiamo sfruttata con una partita di notevole personalità con una squadra dura come la Juventus – ha dichiarato a ‘DAZN’ – Sono contento del risultato e della prestazione che abbiamo fatto. La mia crescita come giocatore? Penso di aver sempre dato il massimo per l’Inter, la fascia di capitano di sicuro mi da’ più responsabilità nei confronti del gruppo. Sono contento di essere qui e di continuare a crescere con tutti loro, per andare a caccia di obiettivi importanti. Il rinnovo? Non ci sono novità, confermo che ne stiamo parlando ma cercheremo di trovare l’accordo, siamo sulla strada giusta. Per ora, con tante partite ravvicinate, sono concentrato sul campo. Ma mi trovo bene qui e così la mia famiglia, non c’è nulla di cui preoccuparsi”.