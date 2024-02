L’Atalanta è pronta al grande incasso: sarà asta internazionale in estate

L’Atalanta ha in mano un vero e proprio tesoro a centrocampo: in estate partirà un’asta internazionale multimilionaria

Una delle migliori eccellenze del calcio italiano nell’ultimo decennio è sicuramente l’Atalanta dei Percassi. La Dea non solo è diventata una squadra che ogni anno compete, con più o meno successo, per arrivare in zona Champions League, ma che viene osservata come punto di riferimento anche dalle big Europee. Ogni anno, infatti, i grandi club danno l’assalto ad uno o più giocatori presenti nella rosa dei bergamaschi: la prossima estate non farà eccezione.

In questa stagione chi si sta mettendo maggiormente in mostra nella squadra guidata da Gian Piero Gasperini sono i centrocampisti, in particolare Teun Koopmeiners e Ederson. Sull’olandese non è una novità che la Juventus abbia messo gli occhi e che Cristiano Giuntoli abbia iniziato a gettare le basi per un assalto in estate: l’agente del giocatore ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it. L’asta internazionale per i giocatori della Dea, però, può complicare i piani dei club italiani.

Tutti pazzi per Ederson: in estate sarà asta internazionale

Secondo quanto rivelato da Goal.com, l’interesse per Ederson sarebbe cresciuto tantissimo in questa stagione e ora coinvolge molti grandi club: in estate Manchester United, Arsenal, Liverpool, Newcastle e Paris Saint-Germain si daranno battaglia per aggiudicarsi il brasiliano.

L’ex Salernitana ha un contratto con l’Atalanta fino al 2026 e la prossima estate sembra essere il momento ideale per la cessione. Da una parte il club potrebbe incassare il massimo possibile e dall’altra il giocatore potrebbe strappare un ingaggio da top player. Insomma, l’Atalanta può essere soddisfatta del lavoro di valorizzazione della rosa effettuato anche in questa stagione e mettere a bilancio una nuova enorme plusvalenza: l’asta internazionale non farebbe altro che fare il gioco della Dea. Un altro jackpot in arrivo per i bergamaschi.