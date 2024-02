Ko e bufera sull’arbitro, la rabbia del tecnico: “Incredibile quanto successo”

Polemiche al termine del big match, con l’allenatore che ha attacco l’arbitraggio. Ecco le sue dichiarazioni destinate a far discutere

Il big match della ventitreesima giornata si è concluso tra le polemiche, con il tecnico che a fine gara ha attacco l’arbitro.

Nel mirino di Jurgen Klopp, al termine della partita che ha visto il suo Liverpool perdere sul campo dell’Arsenal, con il netto risultato di 3 a 1 è finito Taylor.

Un fischietto non certo nuovo ad errori, che porta davvero poca fortuna al mister tedesco che contro il Manchester City era stato espulso: “Molte cose ci hanno girato contro oggi – esordisce Klopp – Taylor mi diede un cartellino rosso contro i Citizens per un contrasto tra Bernardo Silva e Salah. Oggi, nella stessa situazione con Jota, non c’è stata l’espulsione. Incredibile poi la trattenuta di Havertz su Konate per il primo cartellino giallo. Poi Havertz va giù e l’arbitro ammonisce Konate. Gabriel fa lo stesso con Nunez e niente cartellino giallo…”.