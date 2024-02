Inter, Marotta preoccupa i tifosi: “Ci siamo fermati”

Le dichiarazioni del dirigente nerazzurro prima del calcio d’inizio della sfida tra la sua Inter e la Juventus. Il punto della situazione

Prima del calcio d’inizio di Inter-Juventus, arrivano le dichiarazioni di Beppe Marotta. Dichiarazioni importanti legate a Zielinski e Lautaro Martinez.

Il dirigente nerazzurri ai microfoni di Dazn ha di fatto confermato l’arrivo del centrocampista polacco: “L’Inter parteciperà a più competizione, con l’aggiunta del Mondiale del Club – – afferma Marotta -. Andiamo alla ricerca di una rosa più competitiva, con più titolari. Vedremo se ce la faremo a tesserarlo, ha tutte le caratteristiche per far parte dell’Inter. L’ironia di De Laurentiis mi è piaciuta, ci sta nel calcio”.

Arriva, invece, una frenata per quanto riguarda il rinnovo dell’attaccante argentino, non così vicino come poteva sembrare qualche giorno fa: “Non ci sono novità , ci siamo un attimo fermati – prosegue Marotta -. C’erano tante competizioni vicine, ci vuole tempo, ma riprenderemo le negoziazioni. I rapporti sono splendidi”.