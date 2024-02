“Inter-Juve non decide niente”: Giuntoli ‘raffredda’ i bollori scudetto

Il ds della Juventus, Cristiano Giuntoli, parla poco prima del big match di San Siro con l’Inter e non si sbottona sulla corsa scudetto

Pochi minuti ormai a Inter-Juventus, atmosfera alle stelle a San Siro per il big match che mette in palio il primato in classifica. Ma il ds dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, non si lascia trascinare dall’entusiasmo e mantiene il consueto aplomb davanti alle telecamere.

Ecco le sue dichiarazioni nel prepartita a ‘DAZN’: “Una partita che è un premio per il grande lavoro svolto dal mister con tutto il gruppo – ha spiegato – E’ un’opportunità, sì, ma per non perdere vantaggio sulla quinta, sarò monotono ma questo è il nostro obiettivo primario, quello di rientrare tra le prime quattro. Se mi aspettavo questo campionato? No, stiamo facendo cose straordinarie. L’obiettivo è tornare in equilibrio economico, finanziario e tecnico, meglio facciamo e più il processo si accorcia, ma dobbiamo stare coi piedi per terra, un passo alla volta. Djalò e Alcaraz? Non avevamo particolari esigenze e non volevamo toccare certi equilibri, ma abbiamo colto l’opportunità di prendere due giocatori giovani e di prospettiva. Non abbiamo fretta, li aspettiamo, saranno il futuro della Juventus. Sfida scudetto? Inter-Juve è una grande partita a prescindere, ma non si decide niente, è importante fare bene e fare una grande partita, ma manca troppo alla fine del campionato, non si possono fare programmi”.