Inter, Inzaghi preoccupato: giocatore a rischio con la Roma

Felicità per l’Inter per la vittoria con la Juventus, ma preoccupazione in vista della successiva sfida con la Roma per Simone Inzaghi

L’Inter batte la Juventus e allunga in classifica sui rivali, ma non è il momento di distrarsi, peri nerazzurri, che avranno ancora tanti impegni importanti prossimamente. Tra cui quello con la Roma, sabato alle 18. Con Simone Inzaghi che però potrebbe dover rinunciare a un giocatore importante della rosa, come spiegato in conferenza stampa.

Tranquillizzati tutti sulle condizioni di Dimarco, un po’ meno su quelle di Frattesi: “Dimarco ha avuto un crampo, nulla di preoccupante – ha affermato – Frattesi ieri ha accusato un indolenzimento e abbiamo preferito non rischiare. Speriamo di recuperarlo per la prossima gara”. Condizioni dunque da monitorare con attenzione, per il centrocampista.