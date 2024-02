Incontro e firma a Madrid: tutto fatto per Lautaro Martinez

Lautaro Martinez sta trascinando l’Inter e ora arrivano novità per il suo futuro: incontro e firma a Madrid, tutto fatto

Il simbolo dell’Inter. Lautaro Martinez si sta caricando la squadra sulle spalle a suon di gol e personalità. Il numero 10 nerazzurro è ormai diventato leader, oltre che capitano: uomo simbolo del presente, ma anche nel futuro, almeno nei piani della società lombarda.

Da tempo, infatti, si parla del rinnovo di contratto del ‘Toro’, attualmente in scadenza nel 2026. Un rinnovo fondamentale per blindare l’attaccante e dargli il giusto riconoscimento economico per quanto sta facendo in campo. La trattativa per il nuovo accordo va avanti da tempo e, come spiegato dall’agente nelle scorse settimane, non è ancora arrivata la fumata bianca.

Le parti restano ottimiste, la volontà di Lautaro Martinez e dell’Inter è la stessa: continuare insieme. Serve però trovare la quadra su tutti gli aspetti ed è su questo che si sta lavorando per arrivare alla firma. Proprio da questo punto di vista, emergono interessanti indiscrezioni su quel che potrebbe accadere nel prossimo mese.

Calciomercato Inter, Lautaro rinnova: appuntamento a Madrid

A parlare delle tempistiche del possibile rinnovo è la ‘Gazzetta dello sport’, secondo cui la firma sul contratto potrebbe esserci già questo mese o al più tardi a marzo.

In particolare è possibile che venga tutto stabilito nel corso di un incontro che potrebbe esserci a Madrid, a margine del ritorno degli ottavi di finale di Champions che vedrà l’Inter affrontare l’Atletico di Simeone.

Proprio nella capitale spagnola potrebbe aver luogo a marzo il vertice decisivo per limare gli ultimi dettagli e mettere nero su bianco il rinnovo di Lautaro Martinez. Una firma che farà alzare l’ingaggio fino a sfiorare gli 8 milioni di euro, esclusi i bonus.