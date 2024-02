HIGHLIGHTS | Tanta noia e nessun gol: finisce in parità il lunch match tutto granata

Termina con un pareggio a reti bianche il lunch match della 23esima giornata tra Torino e Salernitana

Il muro difensivo della Salernitana regge contro un Torino non eccezionale: pari a reti bianche all’Olimpico Grande Torino.

Padroni di casa pericolosi dopo quattro minuti con un azione prolungata che porta Vlasic a servire Bellanova il cui destro viene deviato in calcio d’angolo. È l’unica vera occasione del primo tempo per i padroni di casa, molto alti nei primi venticinque minuti di gioco ma puntualmente chiusi da Jerome Boateng e compagni.

Col passare dei minuti la Salernitana prende bene le misure al Torino e concede sempre meno: per registrare un’altra potenziale occasione bisogna arrivare al 58′ quando, sugli sviluppi di un cross di Masina arriva Ricci che stacca di testa spedendo però la sfera solo sull’esterno della rete.

Torino-Salernitana: highlights, tabellino e classifica

Ancora padroni di casa pericolosi al 67′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo: la palla arriva a Linetty che calcia da fuori, trovando la bella risposta in tuffo di Ochoa. Primo squillo ospite solo all’81’ quando la palla arriva a Boulaye Dia che calcia di prima col destro, chiamando Milinkovic-Savic alla prima parata della giornata. Occasione ghiotta per il Toro in pieno recupero ancora su calcio d’angolo con Pellegri che va a girare di testa sfiorando il palo alla sinistra di Ochoa. E sempre dalla bandierina arriva un cross invitante per Zapata che colpisce di testa, senza però trovare lo specchio della porta.

TORINO-SALERNITANA 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Inter 54**, Juventus 53*, Milan 49, Atalanta 36*, Bologna 36, Roma 35*, Lazio 34*, Fiorentina 34, Napoli 32*, Torino 32, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Sassuolo 19, Udinese 19, Verona 18*, Cagliari 18*, Empoli 18, Salernitana 13

*una partita in meno

*due partite in meno

A breve saranno disponibili gli highlights della partita