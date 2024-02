Giallo e sostituzione: la stella è fuori dal derby

Ecco cosa è successo prima dell’inizio della sfida tanto attesa. Il derby ha subito perso una dei suoi calciatori più attesi

Sono stati momenti concitati quelli che hanno preceduto il calcio d’inizio del derby. La stella tanto attesa ha accusato dei problemi fisici nel corso del riscaldamento.

E’ stato così annunciato il suo forfait, ma sui social diverse fonti di informazioni a pochissimi secondi dal fischio del match continuavano a darlo titolare. Stiamo parlando di Vinicius, uno dei calciatori più attese in Real Madrid-Atletico, derby in corso di svolgimento in Spagna, in una serata davvero caldissima e ricca di partite importanti.

Real Madrid, Ancelotti costretto al cambio

In Italia, chiaramente, tutte le attenzioni sono rivolte a Inter-Juventus che si sta giocando a San Siro. In Francia, invece, è in corso un infuocato Lione-Marsiglia.

Tornando al problema fisico di Vinicius, alla fine il talento brasiliano è stato costretto a dare forfait. Carlo Ancelotti così ha deciso di affidarsi all’ex Milan, Brahim Diaz dal primo minuto. Proprio lo spagnolo è stato il calciatore che ha poi sbloccato la partita al ventesimo.