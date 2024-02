Game over Juve, addio Bremer: in arrivo l’offerta irrinunciabile

Archiviata una sessione invernale di calciomercato che ha visto la Juventus ricoprire un ruolo tutt’altro che banale, i bianconeri si proiettano al big match contro l’Inter. Al di là delle smentite di rito, il derby d’Italia ha tutta l’aria di configurarsi come un autentico spartiacque per la stagione di Vlahovic e compagni. Nel frattempo, però, le indiscrezioni di mercato non accennano a placarsi.

Oltre ai diversi profili individuati da tempo da Giuntoli come possibili rinforzi per lo scacchiere bianconero, la “Vecchia Signora” dovrà guardarsi dall’assalto dei top club ad alcuni sui big. Nei giorni scorsi Cambiaso e Rabiot, ad esempio, sono stati accostati a Real Madrid ed Inter. Nella conferenza stampa pre Inter Allegri ha valorizzato il percorso fatto fin qui, incensando il valore patrimoniale dei gioielli della Juve. Nell’ottica del lungo periodo, però, Giuntoli sarà inevitabilmente chiamato a programmare con netto anticipo quelle uscite alle quali il club bianconero è chiamato a non farsi trovare impreparato.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: il Tottenham disposto a tutto per Bremer

A tal proposito le ultime indiscrezioni relative al futuro di Bremer non possono passare sotto silenzio. Accostato in tempi e in modi diversi a svariati club di Premier League, il difensore brasiliano sarebbe nuovamente finito sulla cresta dell’onda.

Dopo i sondaggi esplorativi effettuati nelle scorse settimane, infatti, il Tottenham sarebbe pronto ad uscire definitivamente allo scoperto per il difensore centrale della Juventus. Secondo quanto evidenziato da fichajes.net, gli Spurs sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra superiore a 50 milioni di euro. L’obiettivo del Tottenham, che ha già messo le mani su Dragusin, è quello di anticipare una concorrenza che si preannuncia piuttosto nutrita.

Ragion per cui il club inglese vuole accelerare i tempi e sigillare in tempi relativamente brevi una trattativa che comunque si preannuncia piuttosto complicata. Forte del rinnovo firmato da Bremer fino al 2028, la sensazione è che Giuntoli possa sedersi al tavolo delle negoziazioni solo a fronte di un’offerta tale da far tremare i polsi. Almeno per adesso l’uscita dell’ex difensore del Torino non è in programma. Staremo a vedere cosa succederà.