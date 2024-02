“Esonero a fine primo tempo”, sentenziato Allegri

Inter-Juventus gara bloccata, con i bianconeri piuttosto intimoriti: l’atteggiamento della squadra di Allegri non convince, tecnico nella bufera

La gara tra Inter e Juventus vive, ovviamente, di tanta tensione per la posta in palio. Buon ritmo e buona intensità, ma poche emozioni e poche occasioni da gol, con i nerazzurri che si fanno preferire per il modo di approcciare al match.

Bianconeri che soprattutto nella prima fase hanno fatto davvero fatica a uscire dalla propria metà campo e a ripartire, pur non concedendo grandissime opportunità ai rivali. I commenti per lo schieramento di Allegri, un po’ troppo difensivo secondo molti, non sono tardati sui social. E’ bufera nei confronti del tecnico livornese, che ha poi dovuto anche incassare la sfortunata autorete di Gatti e si trova a dover rincorrere nella ripresa, ma dovrà necessariamente spingere i suoi a essere più propositivi: produzione offensiva scarsa a parte un paio di ripartenze. Su ‘X’, una carrellata di messaggi che si scagliano contro l’allenatore bianconero:

#InterJuventus bus davanti alla porta e contropiede come un Empoli qualsiasi.. — Steve-0 (@auzzz00) February 4, 2024

Chissa cosa si prova a superare il centrocampo avversario #InterJuventus — Eren Neger (@Memushylock) February 4, 2024

Siamo già al livello ASCOLI. Molto bene. #InterJuventus — Antonio Mileo (@AntonioMileo) February 4, 2024

La Juve non fa neanche 5 passaggi di fila #InterJuventus — DioDelleVerità (@LeociNicolas) February 4, 2024

Il Bus lo abbiamo messo davanti.

Speriamo però non sia quello della foto qui sotto.#InterJuventus#Juventus#Allegri pic.twitter.com/ht1nzGYeZa — zilletto (@LuigiMazzilli4) February 4, 2024

Un altro po’ che ci abbassiamo andiamo a difendere in linea con i tornelli della metro Lilla!#InterJuventus #Juventus — Daniele Volpe (@DanieleVolpe7) February 4, 2024

15 minuti circa di nulla o quasi ma ci svegliamo? #finoallafine #InterJuventus — Paolo Fornasari 🇪🇺🇮🇹 🇺🇦 ☮️ (@paoloangeloRF) February 4, 2024

definirlo bus davanti alla porta è riduttivo.#InterJuventus — Il Duca David (@_doppia_d) February 4, 2024

Potremmo anche vincere ,ma rimango dell'idea che, chi apprezza questo strazio Allegriano,deve preferire il McDonald al Savini, il tavernello al barolo, la peroni all'artigianale, il Verduzzo allo champagne.. e vedo che sono tanti ma tanti….i mediocri.

#InterJuventus #Allegri — johnsteed (@gigipoletti) February 4, 2024

Qualcuno mi avverta appena la Juve scende in campo. Grazie. #InterJuventus — AxEL🤌🏻 (@Axel38) February 4, 2024