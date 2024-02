DIRETTA Serie A, Torino-Salernitana 0-0 | Fischio d’inizio! – LIVE

Dopo le gare disputate tra venerdì e sabato, si apre la domenica della ventitreesima giornata del campionato di Serie A col lunch match Torino-Salernitana

Il mercato ha chiuso i battenti il 1 febbraio alle ore 20, adesso è tempo di pensare solo al campo e al calcio giocato. Dopo le gare disputate tra venerdì e sabato, il lunch match domenicale della ventitreesima giornata del campionato di Serie A vede affrontarsi il Torino e la Salernitana.

I padroni di casa dell’allenatore Ivan Juric, che hanno perso per diverso tempo capitan Alessandro Buongiorno per infortunio, si presentano a questo appuntamento dopo aver battuto a domicilio il Cagliari di Claudio Ranieri nell’ultimo turno disputato: decisive le reti di Duvan Zapata e Samuele Ricci. I granata, attualmente, navigano a metà classifica con 31 punti conquistati e una partita da recuperare. Di contro, i campani guidati in panchina da Filippo Inzaghi, sono desolatamente ultimi a quota 12 punti e sono reduci dalla sconfitta interna patita contro la Roma di Daniele De Rossi: 1-2 il risultato finale e quarta partita a secco di punti consecutiva. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-SALERNITANA

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Ivan Jurić.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pasalidis; Zanoli, Maggiore, Basic, Bradaric; Candreva, Kastanos, Tchaouna. Allenatore: Filippo Inzaghi.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 54; Juventus 53; Milan 49**; Atalanta* 36; Bologna 36; Roma 36; Lazio* e Fiorentina* 34; Napoli* 32; Torino* 31; Genoa** e Monza** 29; Lecce** 24, Frosinone** 23; Sassuolo 19; Udinese** 19; Verona, Cagliari e Empoli** 18; Salernitana 12.

*una partita in meno

**una partita in più