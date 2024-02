DIRETTA Serie A, Napoli-Verona | Le formazioni ufficiali LIVE

È tempo di scendere in campo, per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, per il Napoli che ospita il Verona

Dopo il lunch match tra il Torino e la Salernitana, la sfida delle 15, valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, vede scendere in campo il Napoli e il Verona.

Si affrontano due squadre che hanno cambiato molto in questa sessione di calciomercato, con i padroni di casa, guidati in panchina da Walter Mazzarri, che hanno bisogno di punti per non perdere ulteriori distanza dal quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Nell’ultimo turno, i campani hanno pareggiato sul campo della Lazio del grande ex Maurizio Sarri. Di contro, i gialloblu dell’allenatore Marco Baroni hanno pareggiato contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco tra le mura amiche, mentre l’ultima vittoria è datata 13 gennaio 2024: 2-1 casalingo contro l’Empoli, all’epoca guidato da Aurelio Andreazzoli. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-VERONA

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar, Folorunsho; Suslov, Lazovic; Noslin. Allenatore: Baroni.

