DIRETTA Serie A, Atalanta-Lazio: le formazioni ufficiali – LIVE

La Lazio è di scena sul campo dell’Atalanta a Bergamo in una gara valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A, quarto turno del girone di ritorno. Uno scontro diretto dal sapore europeo tra due squadra a caccia di un piazzamento in Champions che sarà diretto dall’arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata.

Da un lato i biancocelesti di Maurizio Sarri, privi dello squalificato Cataldi, vogliono ripartire di slancio dopo il pareggio senza reti in casa contro il Napoli che ha fatto seguito alla brutta sconfitta in Supercoppa Italiana contro l’Inter. Lo scopo è quello di centrare i tre punti per operare il sorpasso in classifica sui bergamaschi e rilanciarsi nella corsa al quarto posto. Dall’altro lato i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che invece sono reduci dalle due vittorie interne senza subire gol contro Frosinone e Udinese, vanno a caccia del terzo successo di fila. La partita sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su smartphone e tablet soltanto sulla app di Dazn. All’andata i biancocelesti si sono imposti con il risultato di 3-2 grazie al gol nel finale di Vecino, dopo il doppio vantaggio iniziale con l’autorete di De Ketelaere e il timbro di Castellanos, pareggiato dalle marcature di Ederson e Kolasinac. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra Atalanta e Lazio live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4–1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Miranchuk. All. Gasperini

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, F. Anderson. All. Sarri.

CLASSIFICA SERIE A:

CLASSIFICA SERIE A: Inter 54**, Juventus 53*, Milan 49, Atalanta 36**, Bologna 36, Roma 35*, Napoli 35*, Lazio 34**, Fiorentina 34*, Napoli 32*, Torino 32, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Sassuolo 19, Udinese 19, Verona 18*, Cagliari 18*, Empoli 18, Salernitana 13

*una partita in meno

**due partite in meno