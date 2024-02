De Laurentiis ha detto basta: nuovo allenatore, chiusura imminente

De Laurentiis non può perdere altro tempo: il presidente ha deciso di dare una svolta alla stagione cambiando guida tecnica

La stagione calcistica per la famiglia De Laurentiis non la possiamo definire, almeno fino ad ora, propriamente positiva: il Napoli, campione d’Italia in carica, non è mai stato realmente in lotta per lo scudetto ed ora deve giocarsi l’accesso alla prossima Champions League. A questo bisogna aggiungere anche l’eliminazione, pesante, in Coppa Italia per mano del Frosinone capace di imporsi con un netto ed incredibile quattro a zero.

Le cose non stanno andando meglio al Bari: il club, dopo aver sfiorato la promozione nel massimo campionato italiano (tolta da Pavoletti nel recupero del match di ritorno) stanno vivendo un stagione ben al di sotto delle aspettative. Quattordicesimo posto in classifica, solo cinque punti di vantaggio sulla zona playout e ventotto gol subiti: questi i numeri, a dir poco negativi, di una squadra che ha bisogno di cambiare passo.

De Laurentiis ha deciso di prendere in mano la situazione con Pasquale Marino ormai al capolinea. Fatale la sconfitta, per tre a zero, sul campo del Palermo e una sola vittoria nelle ultime cinque gare disputate.

Bari, Marino verso l’esonero: panchina affidata ai fratelli Cannavaro

Prima il Napoli con il cambio Garcia-Mazzarri e ora il Bari: De Laurentiis si prepara al suo secondo esonero stagionale con la speranza di dare una sterzata alla stagione del club pugliese. La promozione diretta nel massimo campionato italiano è impossibile mentre per i playoff ci sono ancora delle flebili speranze visti i cinque punti di distanza anche se ora come ora il Bari deve guardarsi principalmente alle spalle onde evitare brutte sorprese.

Ecco perché è pronto il cambio in panchina con i fratelli Cannavaro pronti a prendere le redine della squadra. Nel calciomercato (anche quello degli allenatori) fino a quando non ci sono le firme tutto può succedere ma sembrano proprio essere Fabio e Paolo Cannavaro i prossimi allenatori del Bari fino al termine della stagione con opzione qualora la squadra dovesse riuscire a raggiungere i playoff.

Fabio e Paolo, secondo quanto riportato da Pianetabari.com, sono diretti verso Bari per il definitivo incontro prima di mettere nero su bianco le firme sul contratto. Il club pugliese è pronto ad iniziare una nuova fase della propria stagione con la speranza di tornare ad essere protagonista all’interno di un campionato molto equilibrato e dove può succedere di tutto. Prima Garcia e poi Marino: De Laurentiis non fa sconti.