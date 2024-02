Conte torna in Serie A: ha rifiutato un’altra big

Sulla Serie A incombe il fantasma di Antonio Conte, che in estate potrebbe tornare: il tecnico salentino rifiuta un altro club estero

Una delle persone più determinanti sul destino del campionato italiano dell’ultimo decennio è stato Antonio Conte. È lui l’allenatore che ha aperto e gettato le basi del grande ciclo vincente della Juventus e sempre lui è stato quello che ne ha messo fine, vincendo lo scudetto sulla panchina dell’Inter. In estate, le voci di un suo possibile ritorno in Serie A continuano ad inseguirsi: tutte le grandi sono avvisate.

Il tecnico salentino ha dichiarato in alcune uscite ufficiali la propria voglia di tornare e anche che ha sfruttato questi mesi di inattività per stare con la famiglia, ma anche per aggiornarsi e tornare più agguerrito che mai. Negli ultimi mesi ha sempre dato la sensazione di essere una tigre in gabbia, un allenatore che non vede l’ora di tornare a lavorare con la fame che lo ha sempre contraddistinto. Dalla Spagna arrivano nuove conferme riguardo al possibile ritorno in Serie A.

Conte sceglie la Serie A: nuovo rifiuto al Barcellona

Ogni mossa di Antonio Conte nelle ultime settimane viene vivisezionata dalla stampa e dai tifosi, desiderosi di comprendere quale sarà il suo futuro. Dalla Spagna arrivano delle novità che aumentano le speranze di rivederlo in Italia dalla prossima estate.

Secondo quanto rivelato da OK Fichajes, il tecnico salentino avrebbe rifiutato un’offerta dal Barcellona in vista dell’anno prossimo. Il club catalano si separerà da Xavi al termine di questa stagione, come ha annunciato lo stesso tecnico iberico, e Conte fa parte della lista di allenatori presi in considerazione per aprire un nuovo ciclo. Il rifiuto dell’ex Juve e Inter darebbe maggiori speranze ai tifosi del Milan, che vorrebbero vederlo sulla panchina rossonera al posto di Stefano Pioli a partire dalla prossima estate.