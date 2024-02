Clima bollente a San Siro, la curva contro la Juve: “Scudetti rubati”

Ci siamo per la grande sfida scudetto del Meazza tra Inter e Juventus: accoglienza di fuoco per la formazione di Allegri

Clima bollente a San Siro per il Derby d’Italia tra Inter e Juventus che può decidere una bella fetta di scudetto.

Giochi d’artificio e come al solito grande entusiasmo per l’arrivo del pullman nerazzurro allo stadio, clima bollente e insulti all’ingresso al Meazza del bus bianconero. Dentro lo stadio l’atmosfera non cambia, con San Siro strapieno e nuovamente soldout: quasi 76 mila spettatori presenti e incasso vicino ai 6 milioni di euro. Giochi di luce dopo il riscaldamento sul terreno di gioco con lo spettacolo offerto dallo sponsor Qatar Airways, mentre la Curva Nord ha esposto degli striscioni contro la ‘Vecchia Signora’ prima del match: da “arbitri comprati” a “dirigenti radiati”, fino a “scudetti rubati” e “plusvalenze inventate”.

🏟️ #InterJuve – La coreografia contro i bianconeri della Curva Nord nerazzurra 👀 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/k4pxb4LQiZ — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 4, 2024

Clima insomma incandescente per la gara che potrebbe dare una spallata al campionato, con l’Inter al momento avanti di un punto in classifica rispetto alla compagine di Allegri e con una partita da recuperare. Cori e applausi per l’ingresso in campo di Lautaro Martinez e compagni, fischi assordanti invece per i bianconeri. Prima del fischio d’inizio, infine, la coreografia su tre anelli sempre della Curva Nord interista. Inter-Juve si preannuncia di fuoco: fuori dal campo e dagli spalti la grande sfida tra le due grandi rivali è già iniziata.