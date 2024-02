Calciomercato ‘bloccato’: intervento UFFICIALE della Fifa

Svolta possibile nel calciomercato con l’annuncio della FIFA che spaventa i club: tutto bloccato, Infantino ha già deciso

La sessione invernale di calciomercato si è appena chiusa in Italia, come nei principali campionati europei. Questa volta non si registrano grandissimi colpi, né affari faraonici, con anche la ricca Premier League che si è limitata nelle spese, anche a causa delle normative sul fair play finanziario entrate in vigore in Inghilterra che hanno complicato un po’ i piani di club grandi e piccoli.

Il problema è rappresentato dai prezzi dei cartellini che sono lievitati in maniera esponenziale e che rendono complicato fare acquisti senza andare ad intaccare il bilancio. Anche per questo la FIFA sta lavorando ad un nuovo sistema che possa consentire di porre un freno agli eccessi, consentendo di sviluppare trattative con cifre eque ed evitando anche alcuni problemi legati a valutazioni fuori mercato.

Proprio da questo punto di vista, il presidente Gianni Infantino sembra avere le idee chiare ed ha intenzione di introdurre una vera e propria normativa rivoluzionaria per il calciomercato.

Calciomercato, la Fifa annuncia: prezzi ‘fissi’

In un’intervista rilasciata al ‘Telegraph’, il numero uno del calcio mondiale annuncia che la Fifa sta lavorando ad una norma che possa consentire di avere una valutazione già stabilita a priori.

Infantino, infatti, ha dichiarato che “bisogna discutere la possibilità di utilizzare un algoritmo che determini un trasferimento equo. Così si può migliorare la trasparenza nel sistema di trasferimento e aiutare gli azionisti”.

Bisogna ora vedere se l’idea di Infantino possa trovare concreta applicazione nella realtà e se possa essere poi realmente accettata dall’Unione Europea. Di certo, una novità di questo tipo rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione nel mondo del calciomercato.