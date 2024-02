Bomba carta e bastoni: scontri tra tifosi prima del match

La ricostruzione delle scene di ordinaria follia che si sono materializzati all’esterno dello stadio. Ecco quanto successo prima della gara

Entrati definitivamente nel vivo, diversi campionati stanno regalando colpi di scena in campo ma, purtroppo, anche fuori dal perimetro di gioco. Sotto questo punto, le immagini provenienti da Perugia stanno facendo letteralmente il giro del web.

Poco prima dell’atteso confronto tra Perugia e Rimini, infatti, si sono consumate scene di ordinaria follia. Secondo quanto evidenziato da il Corriere della Sera, le due tifoserie sarebbero entrate in contatto a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara. Lo scontro si sarebbe materializzato in una zona antistante il parcheggio del “Renato Curi”. La “miccia” sarebbe esplosa a causa del gesto di un tifoso del Rimini, che avrebbe lanciato una bomba carta all’indirizzo dei supporters di casa, la cui reazione non è tardata ad arrivare.

Sono diversi i video circolati sul web molti dei quali ritraggono alcuni tifosi intenti a farsi giustizia con dei bastoni in mano. Decisivo l’intervento della polizia che ha provveduto a far stemperare gli animi dileguando la frangia di tifosi giunti a contatto. La situazione si è ristabilita dopo qualche minuto. La gara si è poi regolarmente disputata, terminando sul risultato di 0-0 con poche emozioni da ambo le parti. A prendersi la scena, insomma, non stati i gesti tecnici in campo quanto ciò che con il calcio non dovrebbe aver nulla a che fare.