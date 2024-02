Assenza pesante UFFICIALE, salta Milan-Napoli: furia in panchina

Il provvedimento non è tardato ad arrivare: il cartellino giallo pesa come un macigno e orienterà le prossime scelte del tecnico

Quello che è entrato nella sua fase più calda è un turno di campionato che potrebbe delineare con maggiore chiarezza un turno di campionato che si preannuncia assolutamente vibrante. La stagione è ormai entrata nel vivo e i big match cominciano ad assumere un valore specifico maggiore.

Ne sa qualcosa il Milan che dopo aver espugnato il “Benito Stirpe” di Frosinone aspetterà con molta attenzione l’esito del derby d’Italia tra Inter e Juventus. Nella prossima uscita di campionato i rossoneri sfideranno il Napoli in un incontro che potrà dire molto sulle reali ambizioni della compagine di Pioli. Impegnato nel match contro il Verona, il Napoli di Mazzarri è a caccia di punti pesanti con i quali rivitalizzare la propria corsa Champions. Nel corso della sfida di San Siro, però, Mazzarri non potrà contare su tutti i suoi effettivi. Oltre alla variabile Coppa d’Africa, infatti, gli Azzurri dovranno fare a meno anche di Mario Rui. Il terzino portoghese, diffidato, è stato ammonito nel 48′ della sfida di questo pomeriggio con l’Hellas Verona e salterà la trasferta di Milano. Sostituito dopo pochi minuti, il laterale è tornato in panchina molto scuro in volto. Secondo quanto evidenziato da DAZN, inoltre, Mario Rui si sarebbe sfogato in panchina colpendo degli oggetti con un paio di pugni.