Allegri blocca le sostituzioni: cos’è successo con Chiesa

Chiesa e Weah pronti a entrare nel secondo tempo del big match tra Inter e Juventus: Allegri però per qualche minuto congela il doppio cambio

Weah e Chiesa pronti a bordocampo per entrare, Massimiliano Allegri però congela i due cambi per la Juventus al 60′ del Derby d’Italia tra i bianconeri e l’Inter.

L’ex Lille e il numero 7 (al rientro dopo l’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto ai box nelle ultime partite) erano pronti a fare il loro ingresso in campo, prima che il tecnico della ‘Vecchia Signora’ bloccasse le due sostituzioni per qualche minuto. Kostic e Yildiz si erano resi pericolosi in area avversaria, con la Juve vicina in due circostanze al pareggio dopo il vantaggio nel primo tempo dell’Inter con l’autorete di Gatti. Allegri per cinque minuti ha fermato le operazioni e tenuto ancora in panchina Weah e Chiesa, che si sono rimessi la pettorina e continuato nel riscaldamento.

Passa però soltanto qualche minutio e Allegri decide di operare le due sostituzioni: tempo finito per Kostic e Yildiz, che lasciano il campo al nazionale statunitense e all’ex Fiorentina. Applausi dei tifosi della Juventus nel settore ospiti soprattutto per Chiesa, al rientro in campo dopo aver saltato per infortunio le ultime due partite dei bianconeri.