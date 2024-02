“Vattene”, è caos Milan: cacciato a fine partita

Furia rossonera contro il calciatore per l’errore commesso in un momento chiave della partita di questo pomeriggio

Partita assurda e spettacolare quella di questo pomeriggio che ha visto il Milan trionfare di rimonta in casa del Frosinone. Un match in cui i rossoneri erano inizialmente passati in vantaggio col solito gol di testa di Giroud, prima della reazione e rimonta della formazione ciociara. Sul 2-1 per i ragazzi di Eusebio Di Francesco, però, ecco la contro-rimonta dell’incontro con le reti di Gabbia e Jovic a ribaltare definitivamente l’incontro.

Non tutto, però, è andato per il verso giusto questa sera per quanto riguarda la squadra allenata da Stefano Pioli. In occasione del secondo gol del Frosinone ad opera di Mazzitelli, i tifosi rossoneri non hanno potuto non ravvisare un errore da parte di Maignan. Il portiere francese, probabilmente ingannato dal rimbalzo del pallone, si è fatto sorprendere su una conclusione rasoterra incrociata che non sembrava poi così irresistibile.

Un’altra imperfezione da parte dell’estremo difensore in una stagione meno brillante rispetto alle precedenti due trascorse in Italia. Ad una settimana dalle critiche incassate per il gol subito sotto le gambe da Zirkzee, in una dinamica per certi versi simile al gol di Mazzitelli, ancora una disattenzione di Maignan che rischiava di costare carissimo al Milan, non fosse stato per la grande reazione avuta nel finale con la rimonta decisiva.

Frosinone-Milan, anche Pioli nel mirino dei tifosi

Non esente da critiche anche Stefano Pioli, particolarmente beccato sui social dai tifosi rossoneri.

Tra le tante reazioni affidate a ‘Twitter’, infatti, il tecnico del Milan è stato preso di mira dal popolo milanista che allo stesso tempo ha invocato a gran voce un cambio di panchina immediato con il tanto desiderato Antonio Conte.

Nessun commento. I 3 appunti vanno su Giroud immenso (sciacquatevi la bocca mongoloidi), Leao partitone, Maignan che deve darsi una svegliata.

Per me troppi giocatori mentalmente sono andati di testa con Pioli. Rafa e Mike su tutti. —  Pierre Clement JANNIK CAMPIONE #AO2024 🏆🎾 (@Pierre8244309) February 3, 2024

