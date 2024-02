Tegola UFFICIALE: il big salta la Juventus

Il big salta la Juventus, è già UFFICIALE. Tegola pesantissima in vista della sfida alla squadra di Massimiliano Allegri

Nel giorno di vigilia di Inter-Juventus, Derby d’Italia in programma domani sera a San Siro, arriva una buona notizia per Massimiliano Allegri e la squadra bianconera.

Una notizia che non riguarda però lo scontro diretto di domani, ma il prossimo match casalingo contro l’Udinese. Allo Stadium sarà infatti assente l’ex Roberto Pereyra. Il centrocampista dell’Udinese era in diffida ed è stato ammonito nel primo tempo della sfida col Monza.

Il giocatore salterà così per squalifica la prossima partita contro la Juventus, in programma lunedì 12 febbraio all’Allianz Stadium. Cioffi perde uno dei suoi giocatori migliori per la complicata trasferta di Torino.