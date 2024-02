Sarri lascia la Lazio e resta in Serie A: ritorno choc

Maurizio Sarri verso l’addio alla Lazio, per il tecnico biancoceleste ci sono in corsa due big di Serie A: le ultime

Domani, la Lazio vivrà uno dei passaggi cruciali della sua stagione, con la sfida contro l’Atalanta che potrebbe dire molto sulle chances di conquistare un piazzamento Champions per i biancocelesti. La squadra di Maurizio Sarri è a due punti dai rivali e sogna il sorpasso, ma nel frattempo sono in corso le riflessioni sul futuro del tecnico.

Il tecnico sperava in rinforzi dal mercato che non sono arrivati. Cosa che potrebbe incidere in maniera definitiva sul rapporto con il presidente Lotito e sul suo possibile addio alla fine della stagione. L’allenatore ha un contratto fino al 2025 e si è speso a favore della sua permanenza alla Lazio, ma a questo punto il suo futuro è più che mai in bilico. Con diverse grandi squadre che lo corteggiano.

Sarri, idea Milan ma non solo per la prossima stagione

In particolare, occhio all’interessamento da parte del Milan, che viene riportato dal ‘Messaggero’. Per quanto concerne i rossoneri, si continua a parlare di Conte, ma si monitorano anche le alternative.

Se non dovesse arrivare l’intesa con il Ct della Nazionale, Sarri sarebbe una ipotesi percorribile, qualora fosse libero. Ma attenzione anche a un altro ritorno di fiamma, oltre quello dei rossoneri che lo avevano cercato nel 2015. Secondo Alessandro Vocalelli, della ‘Gazzetta dello Sport’, intervenuto a ‘Radio Radio’, Sarri sarebbe stato contattato da “una squadra del Sud”. Impossibile non pensare al Napoli e a una operazione nostalgia da parte di De Laurentiis.