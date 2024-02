Salta Milan-Napoli, tegola per Pioli

Altri problemi per Pioli, uno dei suoi big sarà costretto a saltare Milan-Napoli: che cosa è successo

Gara complicata, per il Milan di Pioli, a Frosinone. Rossoneri messi in difficoltà dal ritmo dei ciociari, che sono rientrati in partita dopo il vantaggio ospite di Giroud pareggiando con Soulé su rigore e creando altri problemi. Per il Diavolo, c’è inoltre una tegola in vista del prossimo big match contro il Napoli.

A inizio secondo tempo, Reijnders è stato ammonito per un brutto fallo, in ritardo, senza possibilità di prendere il pallone. Cartellino giallo inevitabile sventolato dall’arbitro Pairetto e l’olandese, diffidato, sarà costretto a un turno di stop per squalifica. Un problema non da poco per il centrocampo milanista.