Probabili formazioni Frosinone-Milan: Pioli recupera Bennacer, ma non cambia

Le formazioni di Frosinone-Milan, match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A, in programma stasera a San Siro

Non cambia Stefano Pioli. Il tecnico del Milan, che non ha avuto ulteriori rinforzi dal mercato, è pronto a sfidare il Frosinone, con la stessa formazione con cui ha giocato contro la Roma, l’Udinese e il Bologna.

C’è il recupero di IsmaĂ«l Bennacer, tornato in gruppo dopo l’infortunio patito in Coppa d’Africa, ma partirĂ dalla panchina così Luka Jovic e Noah Okafor. In attacco, infatti, il tecnico del Diavolo è intenzionato ad affidarsi ancora a Christian Pulisic, che potrebbe essere il nuovo rigorista, Rafa Leao e Olivier Giroud. A muoversi tra la trequarti e il centrocampo ecco Ruben Loftus-Cheek, con Yacine Adli e Tijjani Reijnders davanti la difesa.

Non cambia nemmeno la retroguardia con Davide Calabria, Matteo Gabbia, Simon Kjaer e Theo Hernandez, con Mike Maignan tra i pali.

Per quanto riguarda i padroni di casa del Frosinone , Di Francesco si affiderà chiaramente alla tecnica di Soulé. In avanti il giocatore di proprietà della Juve verrà affiancato da Kaio Jorge e Harroui. A centrocampo spazio a Barrenechea, Gelli e Mazzitelli. La difesa, con il tifoso interista Turati alle spalle, sarà guidata da Okoli, con Romagnoli al suo fianco. I terzinino dovrebbero essere Monterisi e Brescianini

Le formazioni di Frosinone-Milan

Ecco le formazioni di Frosinone-Milan

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

Serie A, Frosinone-Milan: dove vederla in tv

Frosinone-Milan, che andrĂ in scena sabato 3 febbraio, alle ore 18.00, verrĂ trasmessa in diretta, come di consueto, su DAZN.

Il calendario di Frosinone e Milan

Dopo la sfida contro il Milan, la squadra di Vincenzo Italiano sarà impegnata a Firenze, domenica 11, alle 12.30; poi derby contro la Roma il 18 febbraio. Per quanto riguarda i rossoneri, Pioli è atteso dal big match contro il Napoli (domenica prossima alle 20.45), prima di tornare in Europa, giovedì 15 febbraio, contro il Rennes.