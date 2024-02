Pioli e il futuro, l’annuncio in diretta non lascia dubbi

Il futuro di Pioli è un tema caldo in questo momento, l’allenatore del Milan chiarisce ancora la sua posizione

Una gara delicata, per il Milan, in casa del Frosinone. Clima reso ulteriormente frizzante dalle voci sulla panchina dei rossoneri per la prossima stagione, con il nome di Conte che continua a circolare. In conferenza stampa, alla vigilia, Pioli ha allontanato i rumours sul suo futuro e ha ribadito lo stesso atteggiamento poco prima del match contro i ciociari.

L’allenatore rossonero ha incassato la fiducia del club con le parole di Ibrahimovic e ha confermato di essere concentrato soprattutto sulle vicende di campo, senza farsi distrarre: “Io vivo questi momenti come concentrazione alla partita per prepararsi al meglio – ha spiegato a ‘DAZN’ – Zlatan? Tra me e lui c’è grande stima. Io e il club decideremo al momento opportuno, la stagione è ancora lunga e dobbiamo essere sul pezzo per i prossimi impegni”.