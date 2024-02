Pioli dribbla le domande sul suo futuro e rilancia: “Molto vicini a Juve e Inter”

Grazie alla vittoria ottenuta contro il Frosinone, il Milan di Stefano Pioli ha incamerato tre punti preziosissimi per la propria classifica. Le parole del tecnico rossonero

Serviva una vittoria convincente per provare a ridurre almeno il gap rispetto ad almeno una tra Inter e Juventus. Pur soffrendo per alcuni tratti della gara, il Milan ha centrato l’obiettivo strappato tre punti dal peso specifico enorme. Intervenuto ai microfoni di DAZN, Pioli ha toccato diversi argomenti a cominciare dalla rinascita di Jovic:

“Jovic è un giocatore decisivo, che sfrutta tutto il minutaggio che ha per aiutare la squadra. Credo tantissimo nelle sue qualità. Abbiamo cominicato malino, non abbiamo concesso tanto, purtroppo siamo andati sotto, ma ancora una volta la prestazione caratteriale ci ha dato l’occasione di rimontare”.

Un bilancio sulla gara e un commento all’apporto di Giroud anche in chiave futura: “Io così tanta calma ad un certo momento non l’ho vista, ci aveva creduto anche nella partita scorsa, ma non ci siamo riusciti. Nel nuovo anno siamo molto vicini a Juve e Inter. Rinnovo Giroud? Sulle qualità tecniche e morali non ci sono dubbi. Abbiamo sfruttato bene il lavoro sulle ali, nel secondo tempo con i due attaccanti abbiamo riempito meglio l’area“.

Frosinone-Milan, Pioli tifa per il pareggio in Inter-Juventus: “Direi che si può dire”

Pioli ha poi continuato la sua disamina sulla gara: “Più salirà il livello, più dobbiamo alzare le nostre prestazioni. Nel secondo tempo il Frosinone non ha concluso tanto, ma alcune cose della fase difensiva possiamo farle meglio, soprattutto in fase di non possesso. Il Rennes ci darà del filo da torcere, ma pensiamo prima al Napoli. L’assenza di Reijnders? Prima o poi doveva saltarne una. Guardiamo il lato positivo, almeno rifiata un po’. Abbiamo le alternative per coprire la sua assenza, anche se con caratteristiche diverse”.

Immancabile una chiosa sulle voci relative al suo futuro: “Futuro? Le mie sensazioni non devono interessare a nessuno. Non conta se mi annoiano le voci, io, il club e la squadra dobbiamo pensare al presente, perché nel presente si costruiscono le basi per il futuro. Sono in questo mondo da tanto tempo e non mi infastidiscono queste indiscrezioni. Poi il club a fine anno farà le valutazione come ha sempre fatto, il club deciderà. Io al Milan sto benissimo, l’ho sempre detto e ho cercato di dare ogni giorno qualcosa a tutti. Voglio fare benissimo quest’anno, il futuro si vedrà. Pareggio domani in Inter-Juve? Visto che abbiamo vinto noi, direi che si può dire. Sarà una bella partita, ma molto equilibrata”