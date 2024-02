Paura in campo: l’attaccante è stato trasportato in ospedale

Paura in campo per l’attaccante, trasportato in ospedale dopo un durissimo scontro di gioco. Ecco le sue condizioni e gli aggiornamenti

Paura in campo dopo un duro scontro di gioco. Ad avere la peggio è stato l’attaccante, trasferito subito in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

A Valencia c’è preoccupazione per le condizioni fisiche di Diego Lopez. L’attaccante classe 2002 è uscito dal campo in barella dopo aver subito un durissimo colpo da Centelles. Il giocatore ha riportato un colpo allo zigomo e non ha potuto proseguire il match, abbandonando subito il terreno di gioco. Poi il trasferimento in ospedale per valutare attentamente le sue condizioni.

Valencia, paura per Diego Lopez: trasportato in ospedale

L’esterno asturiano, stando alle prime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, avrebbe riportato una lesione alla parte inferiore dell’occhio e non è da escludere un immediato intervento chirurgico.

Il Valencia, tramite il suo staff medico, sta monitorando la sua evoluzione, tifosi col fiato sospeso. “La brutta notizia è l’infortunio di Diego Lopez. C’è il forte rischio di perderlo per un po’. Speriamo non sia per troppo tempo”, ha annunciato Baraja nella conferenza stampa post partita. Si attendono ora i primi aggiornamenti sulle condizioni del calciatore.