Nuovo ribaltone e secondo esonero in stagione: “Parlate con il Ds”

Secondo esonero in un anno? E’ possibile. La famiglia De Laurentiis può mettere tutto in discussione e il mister ne parla in conferenza

L’asse Napoli-Bari funziona male quest’anno. Se nel 2023 si è sfiorato Scudetto e promozione – l’apoteosi per Aurelio e Luigi De Laurentiis, presidenti rispettivamente del club azzurro e quello biancorosso – in questa nuova stagione le cose sembrano andare per il verso sbagliato.

Mentre la società partenopea sta faticando a trovare continuità e risultati ed è nona in campionato, il Bari è addirittura nella seconda parte di classifica. Nell’anticipo della 23esima giornata, la formazione pugliese ha perso contro il Palermo, dimostrando seria difficoltà in fase realizzativa. E ora Pasquale Marino rischia l’esonero.

Bari, Marino: “Io in discussione? Parlate con il ds”

Nella conferenza stampa post-gara, Pasquale Marino ha dribblato le domande sul suo futuro al Bari e ora rischia di essere in discussione: “E come dovrei rispondere a questa domanda? Se in un momento di difficoltà rispondo che mi sento tranquillo potrei passare per arrogante. Se dico che mi sento in discussione, potreste scrivere che mi sono arreso. C’è un direttore sportivo (Ciro Polito ndr), dovete rivolgere a lui questo tipo di domande”.

In ogni caso, il Bari esce sconfitto dal Barbera con un netto 3-0 e non smuove la propria classifica. Già nella passata giornata ha perso lo scontro diretto per i playoff contro la Reggiana e ancora prima aveva pareggiato 2-2 contro l’Ascoli. Insomma, i risultati faticano ad arrivare. Il club aveva già esonerato Mignani dopo una falsa partenza. A ottobre è stato chiamato Pasquale Marino, che però non è riuscito a riconvertire la rotta.

Chiaramente, la società valuta tutte le opzioni sul tavolo. Le prossime gare sono sulla carta alla portata della formazione biancorossa: Lecco, Feralpisalò e SudTirol. Servirà fare bottino pieno per ritornare in corsa e conquistare un posto ai playoff, vero obiettivo della società da inizio stagione.