De Laurentiis ha scelto: UFFICIALE il nuovo allenatore

Dopo l’esonero arrivato nella giornata di oggi, il club ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore: la scelta di De Laurentiis

L’esonero di Mignani era questa mattina, ora il Bari ha scelto anche il sostituto. Si tratta di Pasquale Marino che – si legge nel comunicato diramato dalla società pugliese – entrerà in carica nella veste di responsabile tecnico della prima squadra da domani.

Accordo fino al termine della stagione con possibilità di rinnovo. Marino sarà chiamato a risollevare una squadra che in 9 partite ha vinto una sola volta, collezionando poi 7 pareggi e una sconfitta. L’1-1 contro la Reggiana ha spinto Luigi De Laurentiis a varare il ribaltone in panchina: via Mignani, tecnico della promozione in B e protagonista lo scorso anno di una cavalcata interrotta soltanto nei minuti finali della finale playoff, dentro Pasquale Marino.

L’allenatore di Marsala è fermato da dicembre 2021 quando fu esonerato dal Crotone dopo appena sette partite. Nella sua carriera anche esperienze con Udinese, Parma, Genoa, Palermo. Ora il Bari, provando a dare nuova linfa ad una squadra che sembra saper solo pareggiare.