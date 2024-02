Marocchino esalta Yildiz: “Sarà il Sinner del calcio”. Ma Graziani non è d’accordo

Domenico Marocchino e Ciccio Graziani si sono espressi sul paragone tra Jannik Sinner e Kenan Yildiz

Tennis e calcio. In questi giorni è semplice mischiare le due cose, l’esplosione di Sinner e la vittoria agli Australian Open ha scatenato i paragoni da ogni lato, in primis Allegri ma non solo, tra il duello a distanza con l’Inter e il profilo di Federico Chiesa.

Un altro wonderboy bianconero in queste ore è stato paragonato al campione italiano. A farlo è stato Domenico Marocchino, ospite su Rai Radio 2 alla trasmissione ‘Campioni del Mondo’: “Sinner ha compiuto qualcosa di eccezionale in Australia, è stato strepitoso, ci ha messo passione e freddezza. Se nel calcio di oggi c’è qualcuno che si avvicina a lui? Uno che potrebbe diventarlo in prospettiva è Yildiz della Juventus, che sa abbinare estro a concretezza. Ha giocato con la sua nazionale e me lo descrivono come un ragazzo molto serio. Magari farà un doppio col nuovo acquisto bianconero Carlos Alcaraz (ride, ndr)”. Non proprio d’accordo però l’altro ospite in trasmissione, Ciccio Graziani: “No, nel calcio non c’è uno come Jannik che è staro eccezionale e punta ad essere il numero 1 al mondo. È impossibile. Non esiste nessuno paragonabile a lui neanche in prospettiva”.