Kean vuole prendersi Juve e nazionale: poi l’annuncio sul futuro

Sfumato il passaggio all’Atletico Madrid nel mese di gennaio, Moise Kean è dunque rimasto alla Juventus. A parlarne è stato questa mattina è stato il fratello

L’ultima sessione invernale di calciomercato ha riservato anche qualche sorpresa. In questo senso l’affare saltato più sorprendente riguarda la Juventus e porta il nome di Moise Kean, ritornato dopo una manciata di ore a Torino alla luce del dietrofront prima della firma per il prestito all’Atletico Madrid.

A fare la differenza le condizioni fisiche dell’attaccante juventino che è quindi rimasto alla Juventus e dovrà presto mettersi alle spalle la delusione per il mancato trasferimento in Spagna. Di questo ed altro ha parlato stamattina Giovanni Kean, fratello del calciatore, a ‘Tuttosport’: “Mio fratello ha un problema alla tibia, ma lo staff medico della Juventus ci aveva spiegato che sarebbe rientrato in settimana. Ci siamo fidati delle loro parole. Poi, all’Atletico Madrid, ha fatto degli esami approfonditi, che hanno evidenziato tempi di recupero più lunghi di circa tre settimane”.

“Se avesse giocato con l’attuale infiammazione avrebbe rischiato di aggravare la situazione, mettendo a repentaglio anche ogni possibilità di andare agli Europei”, ha aggiunto Giovanni Kean.

Juventus, Kean, il fratello: “Si è ripreso dalla delusione. Vuole una maglia da titolare”

Il fratello di Kean ha aggiunto: “A Madrid hanno trattato benissimo Moise. Adesso si è ripreso dalla delusione e punta a conquistarsi una maglia da titolare alla Juventus, vuole convincere Allegri in tutti i modi appena starà bene. Ci tiene ad essere protagonista da qui a fine stagione”.

Nuova vita juventina quindi per Kean che proverà a giocarsi le sue carte nell’organico bianconero anche per provare a strappare una convocazione di Spalletti in vista dei prossimi Europei. Dopotutto il fratello ha evidenziato che ” il suo obiettivo è ancora quello di andare agli Europei”.

Al netto degli obiettivi di campo resta invece un alone di mistero sul suo prossimo futuro col club bianconero visto il contratto in scadenza 2025. A tal proposito il fratello Giovanni ha sottolineato come sia “tutto rimandato a fine stagione, per ora Moise non sta parlando del rinnovo”.