Incontro e fumata bianca: alla Juventus ‘costa’ 16 milioni

La Juventus a caccia di opportunità sul mercato: programmato un summit la prossima settimana, fumata bianca vicina

La Juventus è attesa dal match scudetto contro l’Inter, ma intanto non perde di vista il mercato nonostante la recente chiusura della finestra invernale.

Dopo Tiago Djalo i bianconeri si sono assicurati le prestazioni di Carlos Alcaraz, sbarcato alla Continassa in prestito con diritto si riscatto fissato a quasi 50 milioni di euro. Il futuro del giovane argentino verrà ridiscusso a fine stagione, così come la Juve esplora il mercato a caccia di opportunità per la prossima estate. Giuntoli non vuole essere da meno rispetto a Marotta, che si è praticamente assicurato a parametro zero i cartellini di Taremi e Zielinski, quest’ultimo sondato anche dalla ‘Vecchia Signora’. Nel mirino dei futuri svincolati in casa bianconeri c’è perciò Felipe Anderson, da qualche mese a questa parte corteggiato dalla dirigenza della Continassa.

Calciomercato Juventus, Giuntoli stringe per Felipe Anderson: fissato l’incontro

Felipe Anderson è in scadenza con la Lazio e un accordo per il rinnovo di contratto appare al momento sempre più lontano con i biancocelesti.

L’eclettico attaccante brasiliano ha rifiutato un’offerta superiore ai 3 milioni di euro per il prolungamento, attratto dalle sirene da Torino e dal corteggiamento della Juventus. L’ex West Ham al momento percepisce circa 2,5 milioni a Formello, mentre la ‘Vecchia Signora’ sarebbe pronta a spingersi intorno ai 4 milioni per un contratto quadriennale fino al 2028. Proposta che stuzzica e non poco l’attaccante il suo entourage, con il club bianconero che nei prossimi giorni avrà un nuovo contatto e un incontro con la sorella-agente del brasiliano per cercare di avvicinarsi alla fumata bianca. La Juve resta quindi in forte pressing per Felipe Anderson che potrebbe sbarcare a Torino indipendentemente dal futuro di Chiesa, con il rinnovo del numero 7 bianconero al momento tutto da decifrare e sul quale Giuntoli lavorerà nelle prossime settimane per arrivare a un’intesa.