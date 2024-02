Il Milan lo vende al Psg: sostituto dall’Inghilterra

Doppia indiscrezione clamorosa dalla Spagna con protagonista il club rossonero. Affare in Premier per sostituire un big, ecco tutti i dettagli

In estate potrebbe fare le valigie e trasferirsi al Paris Saint-Germain. Non parliamo di Leao, comunque nel mirino dei transalpini per l’eventuale, anzi probabile post Mbappe.

Dalla Spagna danno il club di Al-Khelaifi sulle tracce di un altro big rossonero. Ovvero Tomori, titolarissimo – quando non è infortunato come adesso – della squadra di Stefano Pioli. Costato poco meno di 30 milioni, l’ex Chelsea è diventato subito quasi un insostituibile, dando un contributo significativo allo Scudetto del 2022.

In scadenza a giugno 2027, il classe ’97 nato in Canada è finito nei radar di diverse big straniere. ‘Fichajes.net’ parla nello specifico del PSG, nel prossimo calciomercato intenzionato a rinforzare anche il reparto arretrato. Tomori sarebbe tra gli obiettivi del club transalpino, con la sua valutazione che oscilla tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Stando alla medesima fonte, il Milan già avrebbe individuato l’erede del numero 23: si tratta di Andrew Omobamidele, irlandese in forza al Nottingham Forest.

Calciomercato Milan, 25 milioni per Omobamidele

Esploso al Norwich, Omobamidele è una delle ultime ‘rivelazioni’ che ha proposto il calcio inglese. Alto quasi uno e novanta, con origini nigeriane, il classe 2002 si sta confermando ad alti livelli con il rischio che il prezzo del suo cartellino possa ulteriormente crescere.

Per ‘Fichajes.net’, il Milan è disposto a offrire 25 milioni di euro per Omobamidele, naturalmente obiettivo anche di club della Premier. I rossonero, però, si sarebbero mossi in largo anticipo proprio per avere più chance di anticipare la concorrenza.