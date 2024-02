HIGHLIGHTS | Empoli-Genoa e Udinese-Monza si annullano: anticipi senza gol

Empoli-Genoa e Udinese-Monza, i primi due anticipi del sabato di Serie A, terminano senza gol. La classifica aggiornata

Vanno in archivio senza reti i due anticipi del sabato di Serie A, Empoli-Genoa e Udinese-Monza. In palio c’erano punti salvezza pesantissimi soprattutto per le due squadre di casa.

Lucca e l’Udinese, però, sbattono contro il muro Di Gregorio, che ha tenuto in vita la squadra di Palladino soprattutto nel primo tempo. Pari senza reti e particolari emozioni anche al Castellani, dove l’Empoli non è riuscito a fare un importante balzo in classifica dopo l’importante pareggio dello Stadium contro la Juve. Nel finale viene espulso De Winter.

UDINESE-MONZA 0-0

EMPOLI-GENOA 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 54; Juventus 53; Milan 46; Atalanta* 36; Roma 36; Lazio* e Fiorentina* 34; Bologna* 33; Napoli* 32; Torino* 31; Genoa e Monza 29; Lecce 24, Frosinone 23; Sassuolo* 19; Udinese 19; Verona, Cagliari e Empoli 18; Salernitana 12.

*una partita in meno