Fumogeni in campo e partita sospesa: succede di tutto

Il match è stato interrotto all’improvviso dal direttore di gara per la presenza di un fumogeno lanciato sul terreno di gioco

Non è stata una grande immagine quella vista questo pomeriggio durante il primo tempo di gioco. Dopo un primo quarto d’ora senza grandi emozioni, a vivacizzare l’incontro ci ha pensato la tifoseria di casa con l’ennesimo episodio che non mette certo in buona luce il calcio italiano.

Al 18′ della prima frazione, infatti, l’arbitro Manuel Volpi è stato costretto a mettere il fischietto in bocca ed interrompere all’improvviso una potenziale ripartenza della Ternana. A costringere il direttore di gara a sospendere così repentinamente il match contro il Como sono stati i tifosi della formazione rossoverde, rei di aver lanciato sul rettangolo verde dei fumogeni, pericolosi non solo per l’incolumità dei calciatori, ma anche fastidiosi per la visibilità della direzione arbitrale.

Il fischietto della sezione di Arezzo ha subito spiegato ai calciatori cosa stesse succedendo, invitando gli addetti dello stadio Libero Liberati a ripulire il terreno e renderlo nuovamente giocabile. Gioco che è stato interrotto per oltre un minuto, durante il quale le due formazioni hanno avuto modo di tirare il fiato e ricevere le prime indicazioni del match dalle rispettive panchine.

Ternana-Como, debutto con gol per Strefezza

Una gara che ha sancito l’esordio assoluto di Gabriel Strefezza con la maglia del Como, colpaccio del club lombardo grazie all’operazione messa in piedi negli ultimi giorni di mercato con il Lecce.

L’esterno brasiliano, che quest’anno aveva perso protagonismo in Puglia rispetto alla scorsa stagione, ha ripagato la fiducia del Como e l’entusiasmo dei tifosi per il suo arrivo con un gol all’esordio. L’attaccante ha siglato la rete del vantaggio al 40′ del primo tempo con una splendida giocata personale. Sul lancio dalla sinistra, Strefezza ha prima fintato il tiro con il destro mettendo a sedere l’avversario, aprendo poi la traiettoria col mancino sul palo lontano per un gol di pura classe.