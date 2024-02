Frosinone-Milan, Pioli esalta Jovic ma diffida dai complimenti. E poi ‘punta’ Inter-Juve

Stefano Pioli ringrazia ancora una volta Jovic e conquista tre punti fondamentali per blindare il terzo posto del Milan

Il Frosinone fa la partita, meriterebbe sicuramente qualcosa in più, ma alla fine il Milan riesce a spuntarla grazie al gol di Luka Jovic, entrato da pochi secondi al posto di Pulisic. Allo Stirpe finisce 3-2 per i rossoneri, che accorciano da Inter e Juve mettendo un abisso con le altre squadre in lotta per la Champions.

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la partita: “Gabbia sta facendo ottime prestazioni, è tornato con entusiasmo, felicità ed efficacia. Ci sta dando un apporto importante. Matteo è un grandissimi professionista, lui ha dentro affidabilità e continuità. Non abbiamo concesso tantissimo, lavoriamo per concedere meno ma anche per segnare tanti gol. I tanti complimenti mi spaventano, perché sono sempre accompagnati da critiche. So di avere tanti giocatori forti e disponibili, avevamo tanta forza sull’uno contro uno ma dovevamo riempire meglio l’area. Ci stiamo lavorando. Il Frosinone è partito meglio di noi, ci aspettavamo questa pressione, ma poi l’abbiamo interpretata bene”. Poi su Jovic: “Sì, me lo aspettavo così decisivo. Lo motivo, insisto con lui, deve crederci, lui può essere il centravanti del Milan, ha le qualità. Non possiamo cominciare sempre la partita con due attaccanti, lo faremo ogni tanto”.

Rimorsi per quel mese che tiene il Milan staccato dalle prime? “Stiamo correndo in maniera molto simile alle squadre che ci stanno davanti. Sono sicuro che senza il rosso a Calabria non avremmo perso a Bergamo, ma col nuovo anno stiamo facendo tanti risultati tenendo il ritmo di chi sta davanti. È inutile, però, sennò parliamo sempre di quel mese. Quella continuità la stiamo ritrovando. Inter-Juve? La guarderò da allenatore curioso. Interessato neanche troppo, di sicuro recupereremo qualcosa. Sarà una partita bella e difficile tra due squadre forti”.