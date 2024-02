Follia totale: UFFICIALE, gara della capolista rinviata

Quanto successo all’esterno dello stadio sta facendo discutere ed ha portato alla decisione di rinviare definitivamente la gara

Sono diverse le gare che potrebbero ritagliare un ruolo sempre più importante a questo turno di campo, delineando gerarchie e classifica. In Italia ma non solo.

In questi minuti a fare il giro del web sono stati soprattutto gli episodi legati allo scontro tra tifosi avvenuti all’esterno dello stadio che avrebbe dovuto ospitare Famalicão-Sporting CP. Inizialmente posticipato, il match del campionato portoghese è stato poi definitivamente rinviato e si disputerà domani. Come evidenziato da Sport TV, ci sarebbero stati scontri veementi tra i tifosi, portando anche a dei feriti. Necessario l’intervento di cinque ambulanze all’esterno dello stadio. Tra i feriti, stando a quanto evidenziato da O Jogo, ci sarebbe almeno un membro della tifoseria di casa.

Il bilancio delle conseguenze degli scontri non è stato ancora diramato in maniera ufficiale. Tuttavia, per evitare di incorrere in ulteriori problemi di ordine di pubblico, le autorità competenti hanno optato per rinviare il match in maniera tale da far stemperare gli animi. Scene di ordinaria follia hanno accompagnato le tappe di avvicinamento ad una partita molto importante per entrambe le compagini a caccia di punti preziosi per le rispettive situazioni di classifica.