“Errore dell’arbitro”: ricorso immediato, è UFFICIALE

Polemiche arbitrali senza fine e questa volta la società vuole andare fino in fondo: errore arbitrale, già pronto il ricorso ufficiale

Non si placano le polemiche arbitrali. Le decisioni dei direttori di gara continuano ad essere fonti di polemiche: il nuovo polverone può portare a conseguenze importanti con il tecnico della big che sbotta in conferenza stampa e annuncia ricorso, parlando apertamente di un errore arbitrale.

Italia o Spagna non fa differenza: gli arbitri sono sempre e comunque nel mirino, soprattutto quando protagonista (in positivo o negativo) è una big. Il caso è proprio questo con il Barcellona che alza la voce e reclama un errore arbitrale ai suoi danni nel match vinto contro l’Alaves. Un match caratterizzato però dall’espulsione di Vitor Roque per doppia ammonizione, con i due gialli arrivati nel giro di cinque minuti.

La decisione di espellere il brasiliano però non è andata giù a Xavi che nel post gara ha parlato in maniera chiara, anticipando la volontà della società di presentare ricorso contro il secondo giallo mostrato a Vitor Roque.

Barcellona, pronto il ricorso: “L’arbitro ha sbagliato”

Il tecnico del Barcellona non nasconde il suo disappunto per la direzione di gara ricevuta contro l’Alaves e individua anche il motivo per il quale, a suo dire, i blaugrana sono svantaggiati dagli arbitri.

Nel post match a ‘DAZN’, il tecnico afferma: “Faremo ricorso contro il giallo a Vitor Roque perché è un errore dell’arbitro. La sua espulsione è stato molto ingiusta”. Xavi quindi aggiunge anche: “Non c’è bisogno che parli, lo avete visto. Stiamo pagando il caso Negreira, questa è la realtà, questo è ciò che penso io”. L’allenatore poi conclude: “Chiedo solo che ci lascino competere: non parlerò mai più degli arbitri”.