DIRETTA Serie A, Frosinone-Milan 1-1: Pulisic in diagonale, Turati respinge | LIVE

Match clou del palinsesto odierno, Frosinone-Milan verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

È tutto pronto allo Stadio Benito Stirpe per la sfida tra Frosinone e Milan. Una sfida dall’esito non scontato, che mette di fronte due squadre dalla vocazione offensiva. Reduci da due risultati utili consecutivi contro Verona e Cagliari, i padroni di casa sognano l’impresa contro una big per aprire al meglio un tour di force che li vedrà incontrare una dietro l’altra anche Fiorentina, Roma e Juventus.

Dopo aver superato la sessione di calciomercato indenne, nonostante le mega offerte arrivate per Matias Soulé, Eusebio Di Francesco ha potuto convocare anche Ilario Monterisi, Pol Lirola, Arijon Ibrahimovic e Luca Mazzitelli, reduci da alcuni problemi fisici. In casa rossonera, Stefano Pioli non ha potuto accogliere il difensore centrale richiesto più volte sul mercato e sarà ancora alle prese con un’emergenza nel reparto arretrato. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Frosinone-Milan

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Seck, Kaio Jorge, Soulè. All. Di Francesco

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A:

Inter* punti 54; Juventus 53; Milan 46; Atalanta* 36; Roma 36; Lazio* e Fiorentina* 34; Bologna* 33; Napoli* 32; Torino* 31; Genoa e Monza 29; Lecce 24, Frosinone 23; Sassuolo* 19; Udinese 19; Verona, Cagliari e Empoli 18; Salernitana 12.

*una partita in meno