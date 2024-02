DIRETTA Serie A, Empoli-Genoa e Udinese-Monza 0-0: partite iniziate LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Empoli-Genoa e Udinese-Monza, gare della ventitreesima giornata di Serie A

Dopo l’anticipo di ieri sera tra Lecce e Fiorentina, la ventitreesima giornata di campionato prevede quattro partite di sabato. Alle 15 si giocheranno in contemporanea Empoli-Genoa e Udinese-Monza. Due sfide molto importanti nella lotta per non retrocedere in Serie B, soprattutto per i padroni di casa.

Archiviato il calciomercato di gennaio con la cessione di Tommaso Baldanzi alla Roma, Davide Nicola cerca il suo terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria contro i brianzoli e il pareggio in casa della Juventus. Una sfida da ex per il tecnico dei toscani, che dovrà vedersela contro una delle squadre maggiormente in salute della Serie A. Protagonista di una stagione da incorniciare, l’undici allenato da Alberto Gilardino è reduce da sette risultati utili consecutivi, compresi i prestigiosi pareggi contro Juve e Inter. Per scavalcare momentaneamente il Cagliari servirà dunque una partita di livello.

Con un solo punto di vantaggio rispetto ai toscani, i bianconeri ospitano i ragazzi di Raffaele Palladino. Le due sconfitte consecutive contro Milan e Atalanta hanno peggiorato la classifica dei friulani guidati da Gabriele Cioffi. La squadra lombarda, dal canto suo, cerca continuità dopo essere tornata alla vittoria contro il Sassuolo nell’ultima giornata. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulle due partite delle 15.

Formazioni ufficiali Empoli-Genoa e Udinese-Monza

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Maleh, Grassi, Zurkowski, Gyasi; Cambiaghi, Cerri. All.: Nicola

GENOA 3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Retegui, Gudmundsson. All.: Gilardino

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Pereyra, Lovric, Walace, Payero, Zemura; Thauvin; Lucca. All. Cioffi

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Bondo, Pessina, Ciurria; Colpani, Mota Carvalho; Djuric. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 54; Juventus 53 punti; Milan 46; Atalanta* 36; Roma 36; Lazio* e Fiorentina* 34; Bologna* 33; Napoli* 32; Torino* 31; Genoa e Monza 28; Lecce 24, Frosinone 23; Lecce 21; Sassuolo* 19; Udinese, Verona e Cagliari 18; Empoli 17; Salernitana 12.

*una partita in meno