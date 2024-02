De Laurentiis cambia di nuovo l’allenatore: nome clamoroso

Nessuna svolta e così, dopo quattordici partite, De Laurentiis starebbe pensando a un altro ribaltone. Ecco tutti i dettagli

De Laurentiis sarebbe prossimo a compiere l’ennesimo ribaltone stagionale. In sostanza a decidere per un altro esonero. In tal senso, queste e le prossime saranno ore decisive.

La pesante sconfitta in casa del Palermo, la seconda consecutiva, rischia di costare tantissimo a Pasquale Marino. Subentrato ad ottobre a Mignani, il tecnico di Marsala ha ottenuto solo 17 punti in 14 partite: quattro le vittorie, cinque i pareggi e altrettanti i ko. Insomma, con lui la svolta tanto attesa non è arrivata, con la squadra che adesso potrebbe scivolare davvero a ridosso della zona play out.

A Bari già è partita da qualche settimana la contestazione dei tifosi. Nel mirino il figlio del patron del Napoli, Luigi De Laurentiis che è il presidente della squadra pugliese partita a inizio anno con un solo obiettivo: la promozione diretta in Serie A. La stagione, però, è andata presto in malora, tanto che adesso il traguardo massimo è la permanenza in cadetteria.

Il nuovo cambio di panchina potrebbe arrivare a breve. Ma chi al posto di Marino? Al momento in pole ci sarebbe Fabio Cannavaro, che lo scorso autunno fu nei radar di De Laurentiis senior per il post Garcia e, quindi, per la panchina del Napoli nel quale il Campione del Mondo 2006 crebbe ed esplose da calciatore.