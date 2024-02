Dalla Juve al Milan dopo il prestito: decisione presa

Affare già deciso: dalla Juventus per approdare al Milan dopo il prestito

Un fine settimana che potrebbe rivelarsi decisivo per la corsa allo scudetto. La sfida del Meazza tra Inter e Juventus dirà molto nella corsa al campionato. Nel frattempo però il Milan, terzo in classifica, ha sfidato il Frosinone. sul proprio campo.

Nella rosa gialloblù ci sono tra l’altro tre giocatori di proprietà della Juventus che si stanno consacrando in Ciociaria. Su tutti Matias Soule, che nel corso di questo campionato prima della sfida contro i rossoneri ha già collezionato nove reti. L’argentino è in prestito secco dalla Juventus, che sta seguendo e monitorando con grande interesse i progressi del giocatore. Oltre che i suoi però, la società bianconera sta seguendo anche i miglioramenti di Kaio Jorge e di Enzo Barrenechea. Tutti e tre sono partiti titolari contro la squadra di Stefano Pioli.

Milan, scelta fatta: Soule per il futuro

A tal proposito abbiamo chiesto, visto l’impegno del Milan contro i gialloblù, chi tra i calciatori del Frosinone attualmente in prestito dalla Juventus farebbe più comodo alla società rossonera.

📊 MOMENTO SONDAGGIO

Mirino puntato su #FrosinoneMilan di oggi pomeriggio. Quale dei calciatori della #Juventus in prestito ai ciociari farebbe più comodo ai rossoneri❓ RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 3, 2024

E su X i tifosi si sono espressi in maniera piuttosto chiara. Il 62,5% ha votato infatti per Matias Soule, ritenendo il fantasista argentino il giocatore più adatto per la società rossonera. Certo, un’operazione non semplice per il futuro visto quanto la valutazione di Soule stia crescendo nel corso di questa stagione.

Molto più indietro invece i voti per gli altri gioiellini bianconeri in prestito in Ciociaria. Barrenechea è stato votato dal 28,1% dei partecipanti al sondaggio. Kaio Jorge invece ha ricevuto ancora meno voti. Solo il 9,4% per l’attaccante brasiliano.