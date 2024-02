Ban FIFA per un top club italiano: “A rischio la nostra iscrizione al campionato”

Invito rivolto alla proprietà: bisogna sistemare la situazione entro la fine di questa stagione. Ecco tutti i dettagli

A rischio l’iscrizione al prossimo campionato? Presto per lanciare un allarme di questo tipo, anche se le dichiarazioni rilasciate oggi dal dirigente non possono far dormire sonni tranquilli ai tifosi.

Stiamo parlando del Venezia e di quanto dichiarato in conferenza stampa dal Direttore sportivo dei lagunari, top club di Serie B che occupa il terzo posto in campionato, in conferenza stampa all’indomani della chiusura del calciomercato di gennaio.

A proposito del ban FIFA arrivato a metà gennaio, Antonelli ha rivolto un invito alla proprietà. C’è una situazione da sistemare al più presto, al massimo entro giugno in ottica iscrizione al campionato che verrà e al mercato estivo.

Venezia, caso Cuisance: “Se non risolviamo niente mercato né iscrizione”

“Il problema del ban della Fifa è arrivato a metà gennaio – le parole dell’ex Monza – Riguarda il mancato pagamento dell’ultima rata di Cuisance (acquistato nel gennaio 2022 dal Bayern e ora in prestito all’Osnabruck, ndr). È costato 5,8 milioni, però c’è la volontà di sistemare questa situazione e abbiamo aperto i colloqui col Bayern Monaco che ha dimostrato massima disponibilità”.

“Chiaramente questa cosa andrà messa a posto al massimo in estate – sottolinea in conclusione e con estrema chiarezza Antonelli – sia per l’iscrizione al campionato che per il mercato“.