“Vergogna, campionato alterato”: scoppia la polemica contro la FIGC

Sui social è letteralmente scoppiata la polemica contro la FIGC. Il massimo campionato italiano è considerato alterato

Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva e lo scontro diretto tra Inter e Juventus rischia di essere determinante per la lotta allo scudetto. Al termine della stagione ci sarà l’Europeo con la nazionale italiana chiamata a difendere il titolo conquistato nell’ultima edizione. Sarà il primo grande test per Spalletti chiamato dopo l’addio di Mancini: la speranza è che l’ex allenatore del Napoli possa aprire un ciclo vincente ma, soprattutto, riportare gli azzurri al Mondiale dove mancano dal 2014.

Spagna, Croazia e Albania: un girone sicuramente impegnativo ma che gli azzurri hanno le possibilità di superare. Il tecnico Spalletti, da qui all’inizio della manifestazione, avrà poco tempo per rivedere i suoi ragazzi. A tal proposito, nella giornata di oggi, sono state ufficializzate due amichevoli: il 21 e il 24 marzo gli azzurri affronteranno Venezuela ed Ecuador negli USA. Scelta che ha lasciato diverse perplessità tra i tifosi

Giusto per alterare ancora il campionato. Vergogna — philippino (@philippino29) February 2, 2024

Si parla di campionato alterato a causa di un periodo dove le squadre saranno impegnate non solo in sfide decisive per il campionato e i rispettivi obiettivi ma anche per i match nelle gare europee.

Idea geniale quella di organizzare due amichevoli a fine marzo negli Stati Uniti, nel pieno della lotta scudetto e delle coppe europee.

A mio giudizio, per velocizzare l’arrivo negli USA, si potrebbe optare per un viaggio con una nave da crociera. #Azzurri https://t.co/6cdvKIeXt7 — Varriale PARODIA (@varriale_parody) February 2, 2024

FIGC, è polemica: “Due amichevoli inutili”

Prevedo molti affaticamenti nell’ultima partita prima della partenza — Massimo T. (@MassimoTor5899) February 2, 2024

-Nessuno:

-Assolutamente nessuno:

-La @FIGC #Azzurri :

“Ragazzi ho un’idea geniale, a marzo nel pieno del campionato e quando ricominciano le coppe europee, perché non organizziamo due belle amichevoli inutili oltreoceano?” — Gianni Pinoli (@giannipinoli) February 2, 2024

Molto discutibile la scelta degli avversari. Se proprio si doveva andare negli USA (in mezzo alla stagione…) si potevano trovare degli avversari più probanti. Forse ci avranno provato e non sono riusciti oppure è stata una scelta specifica di Spalletti…#Azzurri https://t.co/GOAJH4W6wR — Alessio Crisetti (@AlexCrisetti) February 2, 2024

Siete riusciti a mettere d’accordo i tifosi di tutte le squadre complimenti

Amichevoli in USA a campionato in corso ahaha complimenti — Mister X⚪⚫ (@MisterX9595) February 2, 2024

È incredibile come qualsiasi cosa che riguardi il sistema calcio Italia vi riesca male. 🤦🏻‍♂️

Tanto nessun top team vi farà convocare i giocatori, com’è giusto che sia. 😂 — Stefano (@steferrari85) February 2, 2024

Questi i commenti su una scelta che, inutile negarlo, ha lasciato più di qualche perplessità. Diverse le opinioni dei tifosi, dal valore dell’avversario al fatto che, prima della partenza, ci saranno diversi problemi muscolari.

L’Italia si prepara, gradualmente, al prossimo europeo e il percorso di avvicinamento prevede due partite, oltreoceano, per capire la condizione di una nazionale che deve essere protagonista in Germania cosi da riscattare la mancata qualificazione all’ultimo mondiale disputato in Qatar.