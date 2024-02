Squalifica UFFICIALE, un titolare salta il derby

Il centrocampista non sarà ufficialmente a disposizione del tecnico per il derby in programma domenica 4 febbraio

Si apre questa sera un weekend ricco di appuntamenti e grandi sfide. Saranno Lecce e Fiorentina ad inaugurare la 23esima giornata del campionato italiano con il primo anticipo di Serie A. Una giornata segnata in rosso sul calendario di Inter e Juventus in particolare, chiamate in uno scontro diretto di domenica sera a San Siro in cui si potrebbe indirizzare l’appassionante corsa scudetto.

Dal derby d’Italia a quello di Madrid, perché in Spagna – sempre domenica sera con fischio d’inizio alle 21.00 – Carlo Ancelotti e Diego Simeone si ritroveranno l’uno di fronte l’altro nel duello del Santiago Bernabeu. Per l’Atletico Madrid si tratta forse dell’ultima opportunità per rientrare nella corsa per la Liga, portandosi in caso di vittoria a -7 dal primo posto riconquistato con la vittoria di ieri sul Getafe dal Real Madrid.

I ‘blancos’, invece, andranno alla ricerca dei tre punti per tenere a debita distanza la vera favola di questo campionato, vale a dire il Girona. In una stagione che ha visto sia i ‘colchoneros’ che il Barcellona al di sotto delle attese e ben distanti dalla vetta della classifica, solamente la formazione di Michel è riuscita sino a questo momento a tenere il passo della squadra di Ancelotti e coltivare contro ogni pronostico le speranze per un piazzamento in Champions League e per il titolo.

Real Madrid-Atletico, il derby perde Tchouameni: squalifica ufficiale

Nel match di recupero vinto ieri sera in trasferta per 0-2 contro il Getafe con doppietta di Joselu, il Real Madrid ha dovuto incassare nel secondo minuto di recupero il cartellino giallo di Tchouameni.

Si tratta della quinta ammonizione per il centrocampista francese che era tra i diffidati dell’incontro e che sarà dunque costretto a perdersi il derby di domenica sera contro l’Atletico Madrid. Un giallo che ha scatenato le proteste del club di Florentino Perez, che nelle scorse ore ha presentato ricorso ufficiale allegando le immagini del contatto a suo giudizio inesistente che ha portato alla sanzione. Il reclamo è stato però respinto in primo grado, confermando dunque la squalifica automatica per domenica sera. Il Real Madrid dovrà adesso decidere se impugnare o meno il provvedimento in Appello, anche se il tempo rimasto a disposizione rende tutto estremamente complicato.