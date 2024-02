“Scudetto e addio”: l’annuncio in diretta scuote Inter-Juve a pochi giorni dal Derby d’Italia. Futuro ancora da scrivere per l’allenatore

L’attesa sta per terminare. Domenica sera, a San Siro, Inter e Juventus saranno di fronte per un Derby d’Italia che torna a valere lo Scudetto.

I nerazzurri con la possibilità di allungare a +4 con una partita in meno, i bianconeri per tornare nuovamente in vetta alla classifica in attesa di Inter-Atalanta. Nell’avvicinamento al match si parla dei due allenatori e, nelle ultime ore, anche del possibile futuro di Massimiliano Allegri. Intervenuto su ‘TvPlay’, il giornalista Fabio Santini ha annunciato: “Il rinnovo di Allegri? Si sta ragionando in base ai suoi grandi risultati. Allegri ha il sogno di vincere lo Scudetto e di andarsene dalla Juve“.

Juventus, Santini: “Addio alla Juve per l’Inter se salta Inzaghi”

“Se il campionato dovesse vincerlo la Juve, Inzaghi salterebbe e sulla panchina dell’Inter potrebbe arrivare anche lo stesso Allegri, visto che c’è anche il suo grande amico Marotta”, ha affermato il giornalista.

Clamorosa pista Allegri-Inter, dunque, rilanciata nella settimana del Derby d’Italia. Focus, infine, sui singoli: “Bremer? Il Manchester United farebbe follie per il brasiliano, la Juve si siederebbe al tavolo per non meno di 60 milioni di euro. Con la possibile partenza di Bremer, Scalvini diventerebbe l’obiettivo numero uno di Giuntoli. Da segnalare anche l’interesse per Buongiorno. Koopmeiners è seguito dalla Juve, anche perché non si sa se Rabiot rinnoverà”.